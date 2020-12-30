Принц Філіп відмовляється відзначати своє 100-річчя: названо причину

Чоловіку королеви Єлизавети II, принцу Філіпу влітку 2021 року виповнюється 100 років. Але герцог Единбурзький проти того, щоб святкувати день народження.

За його словами, він навіть не хотів дожити до цього віку. Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на власне джерело.

Як стало відомо, принц Філіп не проявляє ніякого бажання відзначати своє 100-річчя. Але в палаці та його близькі вже почали підготовку до свята.

У виданні відзначили, що герцогу не подобається метушня, а також він давно відступив від своїх королівських обов'язків, тому засуджувати його за це не потрібно.

Крім того, за словами принца Філіпа, він не може уявити нічого гіршого, ніж свій день народження. Він додав, що вже і так "почав розвалюватися".

Нагадаємо, принц Філіп – принц Грецький і Датський, онук короля Греції Георга I, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II.

У Філіпа та Єлизавети четверо дітей: Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Уессекський.

Принц Філіп 15 грудня 2016 року побив рекорд довголіття серед чоловіків, що походять від королеви Вікторії.

Він пішов від публічної діяльності у серпні 2017 року, після того як протягом довгих десятиліть супроводжував всюди королеву Єлизавету II та був присутній на різних благодійних заходах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше принц Філіп потрапив в аварію. Range Rover перекинувся на узбіччі після зіткнення, коли Філіп виїхав на головну дорогу.