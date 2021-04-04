Подруга Андраде довела Дорофєєву до сліз своїм співом на 'Голосі країни-11'

У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" виступила в "нокаутах" одеситка Ірина Ебралідзе, яка з дитинства дружить з українською виконавицею Мішель Андраде.

Дівчина виконала пісню If I were a boy – Beyoncé і вразила свою наставницю Надю Дорофєєву. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту.

Так, у битві за місце у чвертьфіналі Ебралідзе боролася в бадьорому дусі, незважаючи на те, що перехворіла на коронавірус. Для свого яскравого виступу вона обрала відомий хіт співачки Beyoncé.

У підсумку дівчина настільки зворушливо заспівала, що навіть довела до сліз Дорофєєву. Усі судді похвалили Ебралідзе і їй віддали місце у кріслі замість учасника Сергія Лазановського.

"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.