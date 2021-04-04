Подруга Андраде довела Дорофееву до слез своим пением на 'Голосі країни-11'

В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступила в "нокаутах" одесситка Ирина Эбралидзе, которая с детства дружит с украинской исполнительницей Мишель Андраде.

Девушка исполнила песню If I were a boy – Beyoncé и впечатлила своего наставника Надю Дорофееву. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта.

Так, в битве за место в четвертьфинале Эбралидзе боролась в бодром духе, несмотря на то, что переболела коронавирусом. Для своего яркого выступления она выбрала известный хит певицы Beyoncé.

В результате девушка настолько трогательно спела, что даже довела до слез Дорофееву. Все судьи похвалили Эбралидзе и ей отдали место в кресле вместо участника Сергея Лазановского.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1" показали первый эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.