'Папік' 2 сезон: як проходили зйомки серіалу. Фото

На телеканалі "1+1" показали нові серії популярного українського серіалу "Папік 2". У мережі поділилися кадрами зі зйомок туру гурту "Стрінги".

Відповідні фото опублікували на офіційній сторінці стрічки в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). У головній ролі також з'явилася відома актриса Анна Кошмал.

Так, у 5 серії картини продюсер організував для гурту "Стрінги" великий тур по містах України. Вирушив з ними і Олександр Меркулов з двома помічниками. І якщо спочатку подорож проходила в комфортному автобусі і готелях, то згодом ситуація змінилася.

Дівчата помітили, що у Лізи і Меркулова є особливе спілкування, тому вони припустили, що дівчина крутить з ним роман, щоб бути лідером в гурті і мати більш вигідне становище в очах продюсера. Тому кожна з солісток захотіла перевершити конкурентку і стати фавориткою для Діда.

Але це тільки розсмішило пенсіонера, адже попереду у нього значно більше проблем: фінансування гурту скоротили, а гроші, які мав передати продюсер, вже використали.

У 6 серії на гурт чекала сонячна Одеса, де дівчата не тільки співають, а й охоче проводять час на пляжі. Дорогий курорт змінюється на передмістя, а турне продовжують в незвичних для артисток локаціях.

Найбільшим випробуванням стає Чорноморськ, до якого не так легко потрапити, якщо в кишені кілька гривень. А на кону – зарплата, адже продюсер обіцяв скасувати будь-які виплати, якщо Ліза з дівчатами не вийдуть вчасно на сцену.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали, як знімалися перші дві серії другого сезону популярного українського серіалу "Папік". Їх вже встигло подивитися 3,3 мільйона осіб.