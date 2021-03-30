"Папік" 2 сезон: про що серіал і хто в ролях

У понеділок, 29 березня, на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Папік". Так, першу і другу серії вже встигло подивитися 3,3 мільйона осіб.

У головних ролях глядачі побачили Станіслава Боклана і Дар`ю Петрожицьку, які знову перевтілились в авантюрних Олександра Меркулова і Лізу. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися, про що серіал "Папік" і що чекає в продовженні.

Прем'єрні серії другого сезону "Папика" подивилося 3,3 млн осіб Instagram papikserial_official

Де і коли дивитися другий сезон серіалу "Папік" онлайн – читайте за посиланням.

Про що серіал "Папік"

Головним героєм комедійної картини є колишній актор Олександр Меркулов, пенсіонер, у якого борги за квартиру. Йому набридло жити нудним життям, тому він вирішує витратити всі накопичені гроші на похід у нічний клуб. Там персонаж знайомиться з мисливицею за багатими чоловіками на ім'я Ліза.

Прийнявши Олександра за мільйонера, Ліза збирається його звабити. А дізнавшись, що Меркулов насправді жебрак, дівчина вирішує взяти його у свою команду, щоб вже разом боротися за місце під сонцем. Однак чергова афера закінчується погано, і Меркулов відправляється у в'язницю.

Кадр з серіалу "Папік 2" Instagram papikserial_official

Другий сезон почнеться з визволення Меркулова і його зустрічі з Лізою. Їй пощастило куди більше: вона стала співачкою, як і мріяла. Але дух авантюризму знову зводить парочку для нових пригод. Крім того, частина серій буде присвячена минулому головних героїв – це допоможе зрозуміти їхні деякі нехороші мотиви й пристрасть до грошей.

"Папік" 2 сезон: актори і ролі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні на російському телеканалі СТС відбудеться прем'єра другого сезону українського серіалу "Папік" від студії "Квартал 95". За минулий рік його подивилося понад 68 млн глядачів.