"Папік 2": коли і де дивитися серіал

У понеділок, 29 березня о 20.45, на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра другого сезону комедійного серіалу "Папік" від "95 Кварталу".

У головних ролях Станіслав Боклан та Дар'я Петрожицька. Вони розповідають глядачам про дивовижну історію, в якій давно забутий усіма пенсіонер вирішує покінчити життя самогубством. Але від необдуманого кроку його рятує знайомство з молодою і красивою дівчиною Лізою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Режисером проєкту є Андрій Яковлєв. У другому сезоні глядачі побачать ще більше несподіваних поворотів і непередбачених ситуацій, в яких опиняться персонажі.

Крім того, Андрій Яковлєв зізнався, що ніхто з акторів до кінця не знав, чим закінчиться інтригуючий сюжет. За його словами, це допомагало всій команді імпровізувати на майданчику і розкритися на повну.

"Люди будуть сміятися і плакати разом з нами – в другому сезоні багато таких моментів, коли навертаються сльози", – поділився своїми враженнями Станіслав Боклан.

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Росії назвали серіал ''Кварталу 95'' "народним хітом" і повідомили про прем'єру. У квітні на телеканалі СТС покажуть другий сезон українського серіалу "Папік". За минулий рік його подивилося понад 68 мільйонів глядачів.