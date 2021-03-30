"Папик 2 сезон": о чем сериал и кто в ролях

В понедельник, 29 марта, на телеканале "1+1" состоялась премьера второго сезона комедийного сериала "Папик". Так, первую и вторую серии уже успело посмотреть 3,3 миллиона человек.

В главных ролях зрители увидели Станислава Боклана и Дарью Петрожицкую, которые снова преобразились в авантюрных Александра Меркулова и Лизу. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, о чем сериал "Папик" и что ждет в продолжении.

Премьерные серии второго сезона "Папика" посмотрело 3,3 млн человек Instagram papikserial_official

О чем сериал "Папик"

Главным героем комедийной картины является бывший актер Александр Меркулов, пенсионер, у которого долги за квартиру. Ему надоело жить скучной жизнью, поэтому он решает потратить все накопленные деньги на поход в ночной клуб. Там персонаж знакомится с охотницей за богатыми мужчинами по имени Лиза.

Приняв Александра за миллионер, Лиза собирается его охмурить. А узнав, что Меркулов на самом деле нищий, девушка решает взять его в свою команду, чтобы уже вместе бороться за место под солнцем. Однако очередная афера кончается плохо, и Меркулов отправляется в тюрьму.

Второй сезон начнется с освобождения Меркулова и его встречи с Лизой. Ей повезло куда больше: она стала певицей, как и мечтала. Но дух авантюризма снова сводит парочку для новых приключений. Кроме того, часть серий будет посвящена прошлому главных героев – это поможет понять их некоторые неблагонравные мотивы и страсть к деньгам.

Кадр из сериала "Папик 2" Instagram papikserial_official

"Папик" 2 сезон: актеры и роли

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на российском телеканале СТС состоится премьера второго сезона украинского сериала "Папик" от студии "Квартал 95". За прошлый год его посмотрело более 68 млн зрителей.