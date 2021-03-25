Осадча на прогулянці з'явилася в модних брюках і білих кросівках. Фото

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча вибрала для весняної прогулянки стильні штани, які скомбінувала з білими кросівками.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На знаменитості була білосніжна тепла куртка, чорні штани-кльош, а завершували модний образ кросівки і шапка темно-синього кольору.

"Теплим одягом відганяємо зиму! Наскільки сильно ви чекаєте весну? Ставте в коментарях від 1 до 10", – підписала ведуча свіжі фото.

Фанати відповіли, що теж не можуть дочекатися теплих днів, додавши, що зовнішній вигляд зірки просто приголомшливий:

"Ви така позитивна завжди. Приємно дивитися!", "Красива", "Ви прекрасні", "Красуня!".

Коротко про знаменитість:

Майбутня зірка телеекранів у шкільні роки ходила на заняття з музики і танців. У 13 років вона почала професійно працювати моделлю, а в 14 років поїхала на зйомки в Токіо, які тривали три місяці.

Потім її запросили попрацювати в Німеччину, Францію і Англію. Через жорсткий робочий графік Осадча складала шкільні іспити екстерном.

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