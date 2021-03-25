Названо три наймодніших головних убори цієї весни. Фото

Модна експертка Софія Коельйо розповіла, що цьогоріч на піку популярності серед головних уборів буде панама, бейсболка і косинка. Настав час дізнатися про нові тренди трохи більше.

Саме панаму можна сміливо вважати головним убором весни 2021, пише видання Cosmo (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Наприклад, у березні залишаються актуальними утеплені моделі, тоді як з приходом сонячної погоди час шукати більш легкі варіанти.

А ось косинка може підійти не всім, зате це аксесуар, з яким можна нескінченно експериментувати. За словами стилістки, шовкові хустки базових відтінків зі стильним принтом виглядатимуть дорого і дуже ефектно.

Бесболка – універсальний варіант головного убору, оскільки її можна поєднувати як зі street-style, так і з більш строгими образами. Софія також рекомендує звернути увагу на яскраві відтінки, щоб виглядати чарівно цієї весни.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, яке взуття потрібно носити цієї весни. Стилістка Катерина Полякова розповіла, що є універсальні моделі взуття (база) і повна їхня протилежність – антитренди, які можуть зіпсувати образ. Тут важливо не помилитися, щоб завжди виглядати приголомшливо.