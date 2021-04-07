Організатор скандальної фотосесії в ОАЕ Гречин публічно показав пристрасть до голих українок. Фото

За словами знайомих організатора голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянина Віталія Гречина, головною відмінною рисою чоловіка є те, що він оточує себе великою кількістю дівчат модельної зовнішності.

Свою слабкість Гречин не приховує, а навіть навпаки всіляко демонструє в соцмережах. На його сторінці в Facebook можна знайти безліч знімків, на яких присутні моделі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, чоловік часто позує на фото з напівоголеними і навіть зовсім голими дівчатами. Як стверджують джерела, знайомі з Гречиним, виданню "Страна", у нього є квартира в центрі Києва, і з ним постійно живе більше 10 моделей.

Крім того, Гречин публічно веде лакшері-життя. Він збирає вечірки з простих дівчат, які "готові на все заради закордонної поїздки".

"Він своє "стадо" дівчаток регулярно "вигулює", і не приховує цього. Тільки ось остання поїздка в Дубай з оголеною фотосесією закінчилася для нього і його подруг погано", – повідомило джерело.

Нагадаємо, організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин – любитель яскравих американських автомобілів, а також він має власну яхту. У чоловіка раніше було кілька катерів, але один з них потонув.

Раніше Віталій Гречин на честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні і учасниці скандальної зйомки – українки Яна та Діана.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.

Цей інцидент може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які було офіційно закріплено 15 вересня 2020 року, через ізраїльський слід, за однією з версій.