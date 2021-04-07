Организатор скандальной фотосессии в ОАЭ Гречин публично показал страсть к голым украинкам. Фото

По словам знакомых организатора голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянина Виталия Гречина, главной отличительной чертой мужчины является то, что он окружает себя большим количеством девушек модельной внешности.

Свою слабость Гречин не скрывает, а даже наоборот всячески демонстрирует в соцсетях. На его странице в Facebook можно найти множество снимков, на которых присутствуют модели (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, мужчина часто позирует на фото с полуобнаженными и даже совершенно голыми девушками. Как утверждают источники, знакомые с Гречиным, изданию "Страна", у него есть квартира в центре Киева, и с ним постоянно живет больше 10 моделей.

Кроме того, Гречин публично ведет лакшери-жизнь. Он собирает вечеринки из простых девушек, которые "готовы на все ради заграничной поездки".

"Он свое "стадо" девочек регулярно "выгуливает", и не скрывает этого. Только вот последняя поездка в Дубай с обнаженной фотосессией закончилась для него и его подруг плохо", – сообщил источник.

Напомним, организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин – любитель ярких американских автомобилей, а также он имеет собственную яхту. У мужчины раньше было несколько катеров, но один из них утонул.

Ранее Виталий Гречин в честь своего дня рождения устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле. На ней присутствовали и участницы скандальной съемки – украинки Яна и Диана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.

Данный инцидент может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года, из-за израильского следа, по одной из версий.