Оголена Alyona Alyona спародіювала образ американської зірки. Фото

Відома українська реперка Alyona Alyona поділилася з шанувальниками знімком, на якому скопіювала образ американської співачки Азіль Бенкс і продемонструвала оголені форми.

Зірка з'явилася перед камерою в білій розстебнутій сорочці, під яку одягла білизну тілесного кольору, і в черевиках на підборах. Відповідне фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Реперка позувала лежачи на ліжку з постільною білизною в леопардовий принт і задерши ногу вгору. Волосся в Alyona Alyona на знімку розпущене, а на обличчі зроблений легкий макіяж.

"Чомусь у нас в суспільстві я постійно помічаю думку, що якщо людина добре заробляє, то вона всім винна. І варто комусь піднятися хоч трохи вище інших – в його спину полетить осуд і заздрість" – написала вона.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на пікантну публікацію зірки. Багато засипали її компліментами, в той час як інші – розкритикували.

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – це українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки презентувала їх тільки у віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше оголена Alyona Alyona спародіювала образ Сайрус. Вона з'явилася в яскраво-блакитних джинсах і без бюстгальтера, а свої груди прикрила половинками грейпфрута.