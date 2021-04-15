Обнаженная Alyona Alyona спародировала образ американской звезды. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором скопировала образ американской певицы Азилии Бэнкс и продемонстрировала обнаженные формы.

Звезда появилась перед камерой в белой расстегнутой рубашке, под которую надела белье телесного цвета, и в ботинках на каблуке. Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Рэперша позировала лежа на кровати с постельным бельем в леопардовый принт и задрав ногу вверх. Волосы у Alyona Alyona на снимке распущены, а на лице сделан легкий макияж.

"Почему-то у нас в обществе я постоянно замечаю мнение, что если человек хорошо зарабатывает, то он всем должен. И стоит кому-то подняться хоть немного выше других – в его спину полетит осуждение и зависть" – написала она.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на пикантную публикацию звезды. Многие засыпали ее комплиментами, в то время как другие – раскритиковали.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

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