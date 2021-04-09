Одна українка з компанії скандальних моделей не зможе покинути ОАЕ

Моделі з України, які оскандалились після оголеної фотосесії в одному з готелів в Дубаї, будуть депортовані з країни. Однак одна дівчина залишиться в Еміратах – у неї діагностували коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє видання "Сегодня". Особистість українки, яка не зможе з усіма покинути ОАЕ, інсайдери не розкрили, проте уточнили, що її відправлять додому, як тільки вона одужає.

Зазначається, що дівчатам-моделям за законом шаріату загрожувало до пів року в'язниці, але вони відбулися легким переляком. Українки покинуть Емірати найближчими днями.

До речі, за інформацією інсайдерів, організатор скандальної фотосесії, киянин Віталій Гречин нібито знаходиться зараз в арабській в'язниці і йому загрожує до півтора року ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.

Цей інцидент може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які було офіційно закріплено 15 вересня 2020 року, через ізраїльський слід, за однією з версій.