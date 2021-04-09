Одна украинка из компании скандальных моделей не сможет покинуть ОАЭ

Модели из Украины, которые оскандалились после обнаженной фотосессии в одном из отелей в Дубае, будут депортированы из страны. Однако одна девушка останется в Эмиратах – у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает издание "Сегодня". Личность украинки, которая не сможет со всеми покинуть ОАЭ, инсайдеры не раскрыли, однако уточнили, что ее отправят домой, как только она выздоровеет.

Отмечается, что девушкам-моделям по закону шариата грозила до полугода тюрьмы, но они отделались легким испугом. Украинки покинут Эмираты в ближайшие дни.

К слову, по информации инсайдеров, организатор скандальной фотосессии, киевлянин Виталий Гречин якобы находится сейчас в арабской тюрьме и ему грозит до полутора лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.

Данный инцидент может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года, из-за израильского следа, по одной из версий.