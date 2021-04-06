Одна із заарештованих українок в ОАЕ предметно показала свою поїздку в Дубай: від аеропорту до шикарних авто і готелів
20-річна українка Яна, яку заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю, поділилася з користувачами мережі кадрами, на яких видно, як моделі проводили час в ОАЕ.
Так, дівчата жили в шикарних апартаментах, а також каталися на елітних автомобілях. Відповідні фото опубліковано на сторінці в Instagram-stories Яни (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Спочатку українка продемонструвала знімки, як летіла в країну, а потім показала номера Marina Hotel Apartments та інших готелів, в яких знаходилися моделі.
Крім того, дівчат непогано годували в Дубаї. 20-річна Яна сфотографувала червону рибу, яйця пашот, фрукти та інші вишукані страви.
Також на кадрах засвітилися красиві авто, відпочинок моделей в басейні і прогулянки по місту.
Нагадаємо, поліція Дубая затримала не 11, як раніше повідомлялося, а 12 громадянок України за участь в оголеній фотосесії на балконі фешенебельного готелю. 6 квітня їх відвідав український консул, а також він провів зустріч з керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.
У МЗС повідомили, що відповідно до законодавства ОАЕ покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.
Цей інцидент може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем, які були офіційно закріплені 15 вересня 2020 року, через ізраїльський слід, за однією з версій.
Пізніше стало відомо перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію.
У Дубаї за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії затримано не тільки 40 дівчат, а й IT-підприємця Олексія Концова родом з Іванова (Росія).