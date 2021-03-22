Україна відкрила справу проти 23 артистів із Росії: з'явилися подробиці

Голова ГО "Євромайдан-Крим" Сергій Мокренюк заявив, що 23 російським артистам, проти яких прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження, необхідно заборонити в'їзд в Україну.

Таке рішення ухвалили через виступ зірок на концерті у 2018 році у зв'язку з відкриттям мостового переходу через Керченську протоку. Про це Мокренюк повідомив в ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL.

Після дослідження заходу з'ясувалося, що ця подія шкодить Україні і порушує закон про національну безпеку, тобто є злочином.

Активіст розповів, що з проханням ввести санкції проти російських артистів звернулися до СБУ і Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, до Міністерства закордонних справ України звернулися з пропозицією країнам ЄС заборонити відвідувати їхню територію 23 знаменитостям РФ.

"Прокуратура Криму надіслала лист про те, що відкрито кримінальне провадження і вони будуть розслідувати цей факт. Тому ми повідомили про це всім, щоб прокуратура відреагувала", – зазначив Мокренюк.

Нагадаємо, що в списку присутні такі артисти: Дмитро Харатьян, Валерія, Олександр Маршал, Зара, Діма Білан, Денис Майданов, Олександр Скляр, Ольга Кормухіна, Лариса Доліна, Олена Свиридова, Роман Пашков, Олег Газманов, Жасмин, Григорій Лепс, Юліанна Караулова, Олександр Буйнов, Пелагея, Стас П'єха, Олег Шаумаров, Юлія Волкова, Руслан Тагієв, Марина Кім, Наталія Колесникова (Майданова).

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