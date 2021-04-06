Найсексуальніші сідниці зірок всіх часів, які впізнає кожен

Світові знаменитості мають ідеальні спортивними формами і струнку фігуру. Зіркові красуні прекрасно розуміють, що найбільше уваги шанувальників привертають знімки в бікіні.

В соцмережах сідниці деяких селебріті з'являються дуже часто, адже вони розпалюють інтерес фоловерів. OBOZREVATEL зібрав найсексуальніші фото зірок, які із задоволенням демонструють свої принади.

Дженніфер Лопес

Джей Ло завжди намагається підкреслити пишні форми сексуальним вбранням. Дженніфер тішить шанувальників гарячими кадрами, на яких вона демонструє сідниці. Під час відпочинку в Маямі спивачка позувала у білому купальнику з оголеною спиною.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер із задоволенням виставляє на камеру п'яту точку. Зірка часто влаштовує гарячі фотосесії, під час яких з різних ракурсів демонструє сексуальні форми.

Кім Кардашьян

Кім Кардашьян є володаркою найапетитніших сідниць у Голлівуді.

Нікі Мінаж

Нікі Мінаж спокушає пишними сідницями і грудьми, підкреслюючи їх мініатюрними боді.

Бейонсе

Співачка Бейонсе знаменита своєю неймовірною фігурою. Вона вибирає вбрання так, щоб сідниці виглядали спокусливо. На концертах поп-діва вміло поєднує костюми з сексуальними танцями.

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