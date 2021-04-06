Самые сексуальные ягодицы звезд всех времен, которые узнает каждый

Мировые знаменитости обладают идеальными спортивными формами и стройной фигурой. Звездные красавицы прекрасно понимают, что больше всего внимания поклонников привлекают снимки в бикини.

В соцсетях ягодицы некоторых селебрити появляются очень часто, ведь они разжигают интерес фолловеров. OBOZREVATEL собрал самые сексуальные фото звезд, которые с удовольствием демонстрируют свои прелести.

Дженнифер Лопес

Джей Ло всегда старается подчеркнуть пышные формы сексуальной одеждой. Дженнифер радует поклонников горячими кадрами, на которых она демонстрирует ягодицы. Во время отдыха в Майами певица позировала в белом купальнике с обнаженной спиной.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер с удовольствием выставляет на камеру пятую точку. Звезда часто устраивает горячие фотосессии, во время которых демонстрирует сексуальные формы.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян обладает самыми аппетитными ягодицами в Голливуде.

Ники Минаж

Ники Минаж соблазняет пышными ягодицами и грудью, подчеркивая их миниатюрными боди.

Бейонсе

Певица Бейонсе знаменита своей невероятной фигурой. Она выбирает наряды так, чтобы ягодицы выглядели соблазнительно. На концертах поп-дива умело сочетает костюмы с сексуальными танцами.

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