Моніка Белуччі постала в несподіваному образі. Фото

Італійська актриса і модель Моніка Белуччі опублікувала в одній із соціальних мереж чорно-білу фотографію, на якій постала в зовсім незвичному образі.

У своєму Instagram 56-річна зірка показала себе з нової сторони. Актриса позувала на знімку з "круглою" зачіскою і в масляному бюстгальтері. А доповнила вона такий образ незвичайною прикрасою – підвіскою у вигляді кулі з головою левиці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Буквально за 15 хвилин фото набрало майже 30 тисяч лайків. Фанати в коментарях масово залишають "сердечка" і пишуть, наскільки приголомшливо виглядає Моніка.

Моніка Белуччі знайшла популярність в кіно завдяки таким фільмам як "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Брати Грімм", "007 Спектр" та іншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали Моніку Беллуччі на знімку 30-річної давності. Знаменитість позувала в стильному вбранні.