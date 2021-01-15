Молода обраниця Павліка назвала ймовірну дату весілля

Кохана українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, заявила, що планує весілля з артистом на листопад 2021 року.

Так, за словами жінки, вона ще не вирішила з точною датою проведення урочистості, однак припускає, що це буде 4 січня – в річницю їхнього з Віктором знайомства. Такими подробицями Реп`яхова поділилася в особистих Instagram-сторіз, відповідаючи на запитання шанувальників (всі фото дивіться нижче).

"Планую весілля на листопад 2021 року. Може на 4 листопада – в день нашого знайомства, 6 років буде. Головне завдання – схуднути після пологів", – заявила Катерина.

Катерина Реп`яхова відповіла на запитання підписників про весілля Instagram Катерини Реп`яхової

Реп`яхова також нагадала шанувальникам, що спочатку їхнє весілля з артистом повинне було відбутися в серпні 2020 року, проте їм довелося його скасувати через пандемію коронавірусу. У підсумку, пара просто розписалася в РАГСі та зробила святкову фотосесію.

"Весілля нам довелося скасувати, хоча все було готово відсотків на 70. Ми зробили фотосесію в моїй другій сукні й розписалися лише... Мої рідні та друзі так і не побачили мене нареченою. Ось побачать у 2021 році. І моя основна сукня чекає свого часу", – підсумувала Катерина.

Катерина Реп`яхова відповіла на запитання підписників про весілля Instagram Катерини Реп`яхової

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