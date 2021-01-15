Молодая избранница Павлика назвала вероятную дату свадьбы

Возлюбленная украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, заявила, что планирует свадьбу с артистом на ноябрь 2021 года.

Так, по словам женщины, она еще не решила с точной датой проведения торжества, однако предполагает, что это будет 4 января – в годовщину их с Виктором знакомства. Такими подробностями Репяхова поделилась в личных Instagram-сториз, отвечая на вопросы поклонников (все фото смотрите ниже).

"Планирую свадьбу на ноябрь 2021 года. Может на 4 ноября – в день нашего знакомства, 6 лет будет. Главная задача – похудеть после родов", – заявила Екатерина.

Екатерина Репяхова ответила на вопросы подписчиков о свадьбе Instagram Екатерины Репяховой

Репяхова также напомнила поклонникам, что изначально их свадьба с артистом должна была состояться в августе 2020 года, однако им пришлось ее отменить из-за пандемии коронавируса. В итоге, пара просто расписалась в загсе и сделала праздничную фотосессию.

"Свадьбу нам пришлось отменить, хотя все было готово процентов на 70. Мы сделали фотосессию в моем втором платье и расписались только... Мои родные и друзья так и не увидели меня невестой. Вот увидят в 2021 году. И мое основное платье ждет своего времени", – подытожила Екатерина.

Екатерина Репяхова ответила на вопросы подписчиков о свадьбе Instagram Екатерины Репяховой

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