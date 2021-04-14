Моделі анонімно поділилися, скільки можна заробити на ескорті

Дівчата, які працюють в ескорт-бізнесі, розповіли, що за один день зарубіжної вечірки можна заробити від 500 доларів до кількох тисяч. За їхніми словами, ескорт – це не завжди секс, а зустріч з продовженням – за угодою сторін і за окрему доплату.

А ось козирними називають тусовки з шейхами в Арабських Еміратах, тому що там "добре платять". Як заявила модель Олена Башаєва в інтерв'ю виданню "Сегодня", голі дівчата на балконі в Дубаї зіпсували репутацію українок на весь світ, адже їх і так вважають легкодоступними.

Інтернет рясніє пропозиціями роботи в ескорті в Дубаї. Проживання в люкс-апартаментах, серед переваг – задоволення, а заробіток – 10 тисяч доларів плюс бонуси.

Як повідомила Башаєва, яка працює моделлю за контрактом, вона співпрацює тільки з перевіреними агентствами, щоб не потрапити в халепу. За три місяці отримує від 300 до 1,5 тисяч доларів.

За словами дівчини, туди, куди вона їде, все перевірено і вона ніколи не полетить, де, можливо, є незнайомі люди або незрозумілі контракти.

Щодо скандалу з голими українками в ОАЕ модель зазначила, що, ймовірно, дівчатам сказали, що їхніх обличь не буде видно і тому вони подумали, що нічого страшного в цьому немає.

Башаєва підкреслила, що не раз стикалася з тим, що українських дівчат за кордоном вважають легкодоступними.

"Коли приїжджаєш за кордон, і якщо дізнаються, що ти модель, особливо з України, тоді всі думають, що ти дівчина легкої поведінки. Тобі просто покажи гроші і ти вже побіжиш", – додала дівчина.

Вона підсумувала, що ескорт – це не проституція. На її думку, за те, що ви "їдете, сидите спілкуєтеся з людьми, вас там 20 осіб, ви повечеряли і поїхали додому – це не проституція, а просто спілкування".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.