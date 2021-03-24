Єфросініна, Jerry Heil і Нікітін: хто з українських зірок відмовився від м'яса

Вегетаріанство – система харчування, що виключає вживання м'яса будь-яких тварин. Дехто стає веганом заради власного здоров'я, а когось штовхає на цей крок жалість до тварин.

Серед зірок є прихильники, які протягом багатьох років не вживають продуктів тваринного походження. OBOZREVATEL зібрав головних українських веганів, вони розповіли, як прийшли до такого раціону.

Співачка Jerry Heil не просто відмовилася від м'яса, а взагалі стала сироїдом. У цьому їй допомогло одне відео з мережі. "Я дивилася відео, де кухар розбирає м'ясо, а за вікном батьки робили те саме – мене знудило. Я зрозуміла, що більше не хочу і не можу їсти тварин", – згадує в інтерв'ю "Зірковому шляху" дівчина.

Зіркове подружжя Ольга Горбачова та Юрій Нікітін не вживають м’яса та алкоголю. Від м'ясних продуктів Горбачова відмовилася ще вісім років тому. А продюсер Юрій Нікітін взагалі одним із перших в українському шоу-бізнесі став прибічником здорового харчування.

Злата Огнєвіч чотири роки не їсть м'яса та вже рік як відмовилася від молочних продуктів. Вегетаріанську дієту співачці прописав лікар-дерматолог, тому що Злата не переносила продукти тваринного походження.

Співачка MARUV серйозно задумалася, як можна ефективно скинути зайві кілограми. Передусім зірка відмовилася від м'яса. За два тижні дієти Анна скинула близько восьми кілограмів. А далі вирішила не зупинятися і перестала їсти морепродукти.

Марія Єфросініна вже багато років живе без м'яса. Телеведуча також боролася із зайвою вагою і цікавилася багатьма дієтами. До їй рук потрапила книга "Харчування за групою крові", жінка там вичитала, що людям із четвертою групою крові протипоказане м'ясо. Марія спробувала і почала худнути.

Tayanna неодноразово говорила, що відмовившись від м’яса, вона стала почуватися набагато краще, адже рослинна їжа набагато легше засвоюється організмом. Основа раціону співачки — каші, овочі та фрукти. А нещодавно Tayanna відмовилася від більшості молочних продуктів.