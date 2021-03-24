Єфросініна, Jerry Heil і Нікітін: хто з українських зірок відмовився від м'яса

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
4,1 т.
Марія Єфросініна, Jerry Heil та інші відомі селебріті стали вегетаріанцями.

Вегетаріанство – система харчування, що виключає вживання м'яса будь-яких тварин. Дехто стає веганом заради власного здоров'я, а когось штовхає на цей крок жалість до тварин.

Серед зірок є прихильники, які протягом багатьох років не вживають продуктів тваринного походження. OBOZREVATEL зібрав головних українських веганів, вони розповіли, як прийшли до такого раціону.

Jerry Heil практикує сироїдство.

Співачка Jerry Heil не просто відмовилася від м'яса, а взагалі стала сироїдом. У цьому їй допомогло одне відео з мережі. "Я дивилася відео, де кухар розбирає м'ясо, а за вікном батьки робили те саме – мене знудило. Я зрозуміла, що більше не хочу і не можу їсти тварин", – згадує в інтерв'ю "Зірковому шляху" дівчина.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін давно не вживають м'ясо.

Зіркове подружжя Ольга Горбачова та Юрій Нікітін не вживають м’яса та алкоголю. Від м'ясних продуктів Горбачова відмовилася ще вісім років тому. А продюсер Юрій Нікітін взагалі одним із перших в українському шоу-бізнесі став прибічником здорового харчування.

Злата Огнєвіч не їсть м'ясо та молочні продукти

Злата Огнєвіч чотири роки не їсть м'яса та вже рік як відмовилася від молочних продуктів. Вегетаріанську дієту співачці прописав лікар-дерматолог, тому що Злата не переносила продукти тваринного походження.

Співачка MARUV не вживає м'яса та морепродукти.

Співачка MARUV серйозно задумалася, як можна ефективно скинути зайві кілограми. Передусім зірка відмовилася від м'яса. За два тижні дієти Анна скинула близько восьми кілограмів. А далі вирішила не зупинятися і перестала їсти морепродукти.

Марія Єфросиніна більше 10 років без м'яса.

Марія Єфросініна вже багато років живе без м'яса. Телеведуча також боролася із зайвою вагою і цікавилася багатьма дієтами. До їй рук потрапила книга "Харчування за групою крові", жінка там вичитала, що людям із четвертою групою крові протипоказане м'ясо. Марія спробувала і почала худнути.

Співачка Tayanna давно не їсть м'яса, а нещодавно відмовилася від молочних продуктів.

Tayanna неодноразово говорила, що відмовившись від м’яса, вона стала почуватися набагато краще, адже рослинна їжа набагато легше засвоюється організмом. Основа раціону співачки — каші, овочі та фрукти. А нещодавно Tayanna відмовилася від більшості молочних продуктів.