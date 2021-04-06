MARUV розповіла, як бабуся відреагувала на її БДСМ-образ на сцені

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) заявила, що її 80-річна бабуся, з якою вона проводила багато часу в дитинстві, нормально сприйняла її епатажний сценічний образ.

Такими подробицями знаменитість поділилася в програмі "Зірковий шлях". За словами артистки, жінці подобається все, що вона робить, адже бабуся її дуже сильно любить. Нагадаємо, що MARUV часто дивує публіку своїм відвертим вбранням у стилі БДСМ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Іноді вона може сказати, що їй щось не подобається. Але я відповідаю, що дуже добре заробляю. На що вона говорить: "Все, питання знято", – додала співачка.

Коротко про знаменитість:

Анна Корсун народилася в Павлограді 15 лютого 1991 року. У шкільні роки ходила на танці та музику, а також у складі танцювального колективу "Лік" гастролювала Україною. Закінчила музичну школу (хорове відділення). Потім вступила до фізико-математичного ліцею.

У 2013 році Анна створила гурт The Pringlez, який спочатку був зібраний як навчальний проєкт студентів. Через чотири роки артистка прийняла рішення про переїзд колективу до Києва, зміну назви, репертуару і музичного напрямку.

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