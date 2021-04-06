MARUV рассказала, как бабушка отреагировала на ее БДСМ-образ на сцене
Украинская певица MARUV (Анна Корсун) заявила, что ее 80-летняя бабушка, с которой она проводила много времени в детстве, нормально восприняла ее эпатажный сценический образ.
Такими подробностями знаменитость поделилась в программе "Зірковий шлях". По словам артистки, женщине нравится все, что она делает, ведь бабушка ее очень сильно любит. Напомним, что MARUV часто удивляет публику своими откровенными нарядами в стиле БДСМ (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Иногда она может сказать, что ей что-то не нравится. Но я отвечаю, что очень хорошо зарабатываю. На что она говорит: "Все, вопрос снят", – добавила певица.
Коротко о знаменитости:
Анна Корсун родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, а также в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине. Окончила музыкальную школу (хоровое отделение). Затем поступила в физико-математический лицей.
В 2013 году Анна создала группу The Pringlez, которая изначально была собрана в качестве учебного проекта студентов. Через четыре года артистка приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее MARUV поделилась с поклонниками вызывающим видео, на котором станцевала под знаменитую песню Ники Минаж "Barbie Tingz". Звезда двигалась в кадре в латексном боди и ботфортах, крутя бедрами и сексуально приседая.
MARUV показала смелый наряд в гримерке. Певица позировала в кожаной короткой юбке и полупрозрачной черной блузке, через которую просвечивается грудь.