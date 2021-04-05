Макацарія привів Осадчу в свій будинок в Грузії і показав рідних. Відео

Грузинський шоумен Іраклі Макацарія привів ведучу "Світського життя" Катерину Осадчу в свій грузинський будинок, де познайомив її з найближчими людьми: мамою, татом, сестрою і маленьким племінником.

У своєму інтерв'ю він зізнався, що був дуже зворушений тим, що малюка назвали на його честь – Іраклі (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Крім того, знаменитість заявив, що давно вже мріє про своїх дітей.

"Я давно вже хочу, це ні для кого не секрет. Я думаю, що на все свій час. Батьки ніколи не втручалися і не втручаються у вибір моєї супутниці. Але я і сам знаю, що ніколи не прийму таке рішення, яке могло б стати неприємним для них ", – сказав Макацарія.

Також він розсекретив, що змушений купувати багато різних речей, оскільки на телебаченні без цього ніяк не обійтися. Наприклад, у шоумена вже накопичилася ціла колекція взуття – 97 пар. Іраклі пояснив, що якби не був публічною людиною, то його гардероб був би в рази менше.

Осадча побувала в гостях у Макацарія. Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, солістка групи KAZKA вперше розповіла про своєму заміському особняку. За словами артистки, вона мріяла про великий затишний будинок, де буде багато простору. Ще одним її побажанням була умова, щоб неподалік знаходився ліс. Саша додала, що ремонтні роботи в будинку ще тривають.