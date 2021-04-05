Макацария привел Осадчую в свой дом в Грузии и показал родных. Видео

Грузинский шоумен Иракли Макацария привел ведущую "Світського життя" Екатерину Осадчую в свой грузинский дом, где познакомил ее с самыми близкими людьми: мамой, папой, сестрой и маленьким племянником.

В своем интервью он признался, что был очень растроган тем, что малыша назвали в его честь – Иракли (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Кроме того, знаменитость заявил, что давно уже мечтает о своих детях.

"Я давно уже хочу, это ни для кого не секрет. Я думаю, что всему свое время. Родители никогда не вмешивались и не вмешиваются в выбор моей спутницы. Но я и сам знаю, что никогда не приму такое решение, которое могло бы стать неприятным для них", – сказал Макацария.

Также он рассекретил, что вынужден покупать много разных вещей, поскольку на телевидении без этого никак не обойтись. К примеру, у шоумена уже накопилась целая коллекция обуви – 97 пар. Иракли объяснил, что если бы не был публичной личностью, то его гардероб был бы в разы меньше.

Осадчая побывала в гостях у Макацария. Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, солистка группы KAZKA впервые рассказала о своем загородном особняке. По словам артистки, она мечтала о большом уютном доме, где будет много пространства. Еще одним ее пожеланием было условие, чтобы неподалеку находился лес. Саша добавила, что ремонтные роботы в доме еще продолжаются.