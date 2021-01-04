Лоліта показала відео з Тіллем Ліндеманном і назвала його своїм братом

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська поділилася з шанувальниками відео, на якому позує з німецьким рокером і вокалістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. У кадрі артистка назвала його своїм братом і поцілувала.

У такий спосіб Лоліта вирішила привітати знаменитість із днем народження. Відповідний ролик співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"4 січня день народження у чудової людини, поета, музиканта, лідера Rammstein Тілля Ліндеманна! Я вітаю від щирого серця! Але окрема любов до твоєї мами! Якби всі мами на земній кулі так любили своїх дітей, то була б окрема планета, що складалася б тільки з гідних і самодостатніх поетів. Просто будь здоровим і будь. Названа сестра-панк", – написала Лоліта під постом.

Лоліта Мілявська поділилася відео, на якому позує з Тіллем Ліндеманном Скриншот

Варто зазначити, що на відео видно, як російська співачка показує себе поруч із Ліндеманном і називає його своїм братом, а себе – сестрою знаменитості. Потім Лоліта поцілувала в щоку рокера.

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