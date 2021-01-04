Лолита показала видео с Тиллем Линдеманном и назвала его своим братом
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская поделилась с поклонниками видео, где она позирует с немецким рокером и вокалистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В кадре артистка назвала его своим братом и поцеловала.
Таким образом Лолита решила поздравить знаменитость с днем рождения. Соответствующий ролик певица опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).
"4 января день рождения у замечательного человека, поэта, музыканта, лидера Rammstein Тилля Линдеманна! Я поздравляю от всего сердца! Но отдельная любовь к твоей маме! Если бы все мамы на земном шаре так любили своих детей, то была бы отдельная планета, состоящая только из достойных и самодостаточных поэтов. Просто будь здоров и будь. Названая сестра-панк", – написала Лолита под постом.
Стоит отметить, что на видео российская певица стоит рядом с Линдеманном и называет его своим братом, а себя – сестрой знаменитости. Затем Лолита поцеловала в щеку рокера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2020 году Тилль Линдеманн побывал в Украине. Так, в начале марта он был замечен в одном из киевских ресторанов.
Спустя несколько дней рокер посетил Чернобыльскую зону отчуждения.
Он отличился дерзкой выходкой и "прокатился" на каруселях в парке аттракционов города Припять, несмотря на строгий запрет прикасаться к предметам в зоне.
Спустя две недели после поездки в Украину Тилль Линдеманн был госпитализирован в реанимацию якобы с коронавирусом.