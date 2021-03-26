Кірі Найтлі – 36: найкращі ролі голлівудської акторки

Голлівудська кінозірка Кіра Найтлі сьогодні, 26 березня, святкує свій день народження.

Мало того, що вона еталон жіночої краси, так ще й талановита акторка. Уже у 18 років вона зіграла свою першу головну роль у фільмі "Пірати карибського моря: прокляття Чорної перлини". А потім знялася ще у двох фільмах цієї франшизи. У підсумку її ознаменували голлівудською зіркою. Детальніше про життя Найтлі – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що можна говорити про її кар'єру, якщо у 20 років вона була номінована на премію "Оскар"? А все завдяки зйомкам у фільмі "Гордість і упередження". Відтоді в її фільмографії більш ніж пів сотня робіт. Цікаво, що ролі, які найбільше запам'ятовуються, це ті, в яких Кіра грала невпевнених у собі дівчат.

Але не все так гладко йшло в житті Найтлі. У 22 роки вона пережила посттравматичний стресовий розлад, через який не могла працювати цілий рік. У зв'язку з цим вона хотіла кинути кіносферу. Але все ж трохи згодом голлівудська акторка повернулася на свій зірковий Олімп, завдяки підтримці рідних.

Що стосується її особистого життя, то в лютому 2011 року Найтлі почала зустрічатися з музикантом Джеймсом Райтоном. Вони одружилися 4 травня 2013 року в Мазані, Франція. У подружжя є дві доньки – Еді Райтон (народилася у травні 2015 року) і Делайл Райтон (народилася в серпні 2019 року).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіра Найтлі заявила, що проституція та моделінг – найприбутковіші жіночі професії.