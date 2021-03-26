Кире Найтли – 36: лучшие роли голливудской актрисы

Голливудская кинозвезда Кира Найтли сегодня, 26 марта, отмечает свой день рождения.

Мало того, что она эталон женской красоты, так еще и талантливая актриса. Уже в 18 лет она сыграла свою первую главную роль в фильме "Пираты карибского моря: проклятие Черной жемчужины". А потом снялась еще в двух фильмах этой франшизи. В результате ее ознаменовали голливудской звездой. Подробней о жизни Найтли – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что можно говорить о ее карьере, если в 20 лет она была номинирована на премию "Оскар"? А все благодаря съемкам в фильме "Гордость и предубеждение". С тех пор в ее фильмографии больше полусотни работ. Интересно, что самыми запоминающимися ролями оказались те, где Кира играла неуверенных в себе девушек.

Но не все так гладко шло в жизни Найтли. В 22 года она пережила посттравматическое стрессовое расстройство, из-за которого не могла работать целый год. В связи с этим она хотела бросить киносферу. Но все же спустя немного времени голливудская актриса вернулась на свой звездный Олимп, благодаря поддержке родных.

Что касается ее личной жизни, то в феврале 2011 года Найтли начала встречаться с музыкантом Джеймсом Райтоном. Они поженились 4 мая 2013 года в Мазане, Франция. У супругов есть две дочери – Эди Райтон (род. в мае 2015 года) и Делайла Райтон (род. в августе 2019 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кира Найтли заявила, что проституция и моделинг – самые прибыльные женские профессии.