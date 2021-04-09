Кароль перевтілилася в хлопця і поцілувалася в новому кліпі. Відео

Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп на пісню "Хороший парень". У ньому артистка перевтілилася в хлопця й показала запальні рухи в стилі хіп-хопу.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі зірки. Кароль була одягнена в сірий спортивний костюм і помаранчеву балаклаву. Режисером картини став Інді Хайт (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я хотів показати, як людина, що володіє сильною харизмою і талантом, навіть із закритим обличчям може тримати увагу глядачів протягом усього кліпу. І подумав, чому б Тіні не постати в образі хлопця?" – пояснив Хайт.

Родзинкою кліпу на пісню "Хороший парень" став вихід Кароль в сексуальному образі. Співачка з'явилася в кадрі в обтислому комбінезоні й ніжно поцілувала хлопця з відео.

Шанувальники прийшли в захват від нової відеороботи зірки. Вони засипали її безліччю позитивних коментарів.

"Новий етап у творчості Тіни – це круто", "Так незвично бачити її в такому образі", "Зійти з розуму – розрив", "Супер! Не кліп, а суцільна інтрига!", "Все більше і більше дивуєш нас", – написали люди.

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