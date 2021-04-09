Кароль перевоплотилась в парня и поцеловалась в новом клипе. Видео
Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на песню "Хороший парень". В нем артистка перевоплотилась в парня и показала зажигательные движения в стиле хип-хопа.
Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале звезды. Кароль была одета в серый спортивный костюм и оранжевую балаклаву. Режиссером картины стал Инди Хайт (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Я хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом может держать внимание зрителей на протяжении всего клипа. И подумал, почему бы Тине не предстать в образе парня?" – объяснил Хайт.
Изюминкой клипа на песню "Хороший парень" стал выход Кароль в сексуальном образе. Певица появилась в кадре в обтягивающем комбинезоне и нежно поцеловала парня из видео.
Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы звезды. Они засыпали ее множеством позитивных комментариев.
"Новый этап в творчестве Тины – это круто", "Так непривычно видеть ее в таком образе", "Сойти с ума – разрыв", "Супер! Не клип, а сплошная интрига!", "Все больше и больше удивляешь нас", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
певица Тина Кароль 2 апреля выпустила альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, среди которых "Это любовь", "Хороший парень", "Любовники" и другие.
Также Кароль рассказала подробности об альбоме "Красиво". Она заявила, что написала его за полтора месяца в соавторстве с композитором Аркадием Александровым.