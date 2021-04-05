Кароль и Балан романтично станцевали под известный хит на 'Голосі країни-11'. Видео

В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" известная певица Тина Кароль и исполнитель Дан Балан, который снова вернулся на проект, станцевали под хит JONY – "Ты беспощадна".

Его исполнил музыкант Никита Ломакин. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Композицию для битвы в "нокаутах" участнику помогла выбрать Кароль. Как оказалось, Балан уже сотрудничал с артистом.

"В 2019 году у меня был масштабный тур по Украине. Тогда Никита пел на разогреве тура и большого концерта во Дворце спорта. Он очень талантливый певец, поэтому мне интересно, что ты сделала с ним", – сказал Балан.

Так, выступление Ломакина настолько впечатлило судей, что Кароль и Балан закружились в романтическом танце под популярную песню.

В результате тренер дала шанс знаменитости побороться за место в прямых эфирах и отдала ему место в кресле вместо Дениса Калитовского.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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