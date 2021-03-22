Камінська здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу. Фото

Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з шанувальниками чорно-білим знімком, на якому з'явилася з чубчиком і коротким волоссям.

Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. У такий спосіб артистка анонсувала прем'єру нового хіта (щоб подивитися кадр, доскрольте новину до кінця).

Так, Камінська позувала на камеру у темному вбранні, який прикрашали безліч блискучих прикрас. Крім того, на руці зірки виднівся перстень з величезним каменем.

Також співачка продемонструвала коротку стрижку і прямий чубчик на голові. У макіяжі виконавиця зробила акцент на яскраві губи та очі.

Слава Камінська з'явилася з чубчиком і коротким волоссям Instagram/Слава Камінська

Користувачі мережі оцінили образ Камінської та підкреслили, що їй дуже личить новий стиль.

"Розкішна", "Красива!", "Вогонь", "Клас! Красуня", – пишуть люди в коментарях.

Камінська вразила фанатів новим фото Скриншот

У мережі оцінили нове фото Камінської Скриншот

Камінську засипали компліментами Скриншот

Шанувальникам сподобався новий стиль співачки Скриншот

Нагадаємо, Слава Камінська – українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели", дизайнерка та інста-блогерка. Володіє низьким жіночим голосом колоратурне контральто.

Камінська часто ділиться з шанувальниками в Instagram відвертими фотосесіями. Так, вона виклала фотографію, на якій позує в прозорій білизні. Зверху артистка одягнула білу чоловічу сорочку, що додало їй ще більше сміливості і виразності.

Також Камінська поділилася з шанувальниками пікантним фото, на якому продемонструвала струнку фігуру. Вона позувала біля стільниці на кухні в чорному боді і тілесних колготах у сітку.

Як повідомляв OBOZREVATEL: