Каминская удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Фото

Украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором появилась с челкой и короткими волосами.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Таким образом артистка анонсировала премьеру нового хита (чтобы посмотреть кадр, доскролльте новость до конца).

Так, Каминская позировала на камеру в темном наряде, который украшало множество блестящих украшений. Кроме того, на руке звезды виднелось кольцо с огромным камнем.

Также певица продемонстрировала короткую стрижку и прямую челку на голове. В макияже исполнительница сделала акцент на яркие губы и глаза.

Слава Каминская появилась с челкой и короткими волосами Instagram/Слава Каминская

Пользователи сети оценили образ Каминской и подчеркнули, что ей очень идет новый стиль.

"Роскошная", "Красивая!", "Огонь", "Класс! Красотка", – пишут люди в комментариях.

Каминская восхитила фанатов новым фото Скриншот

В сети оценили новое фото Каминской Скриншот

Каминскую засыпали комплиментами Скриншот

Поклонникам понравился новый стиль певицы Скриншот

Напомним, Слава Каминская – украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер и инста-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Каминская часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотосессиями. Так, она выложила фотографию, на которой позирует в прозрачном белье. Сверху артистка надела белую мужскую рубашку, что придает ее наряду еще больше смелости и выразительности.

Также Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Она позировала возле столешницы на кухне в черном боди и телесных колготах в сетку.

Как сообщал OBOZREVATEL: