Каменських, Осадча, Дімопулос: де відпочивають зірки в період локдауну. Фото

Українських знаменитостей період локдауну через пандемію коронавірусу не зупинив, і більшість все ж вирушила відпочивати за кордон. Так, після новорічно-різдвяних свят артисти вирішили влаштувати собі зимовий уїкенд у теплі країни, багато яких зараз відкриті для в'їзду туристам, попри кількість хворих на COVID-19.

Українські артисти активно діляться фотографіями з шанувальниками в Instagram із сонячних островів на Мальдівах, показують відпочинок у Дубаї, Домініканській Республіці та Єгипті.

OBOZREVATEL зібрав знімки українських артистів: Каменських, Осадча, Дімопулос та інших, як і де вони відпочивають під час локдауну.

Дядя Жора – Домініканська Республіка

Український комік відправився разом із сім'єю на відпочинок у Домініканську Республіку. Артист активно радує своїх шанувальників новими смішними знімками і роликами.

Ігор Ласточкін – Єгипет

Гуморист також відправився під час локдауну в Україні у відпустку. Артист вирішив відпочити з сім'єю в Єгипті.

Санта Дімопулос – Дубаї

Співачка і переможниця "Танців з зірками" Дімопулос вирушила на відпочинок із сім'єю в Дубаї. Артистка поділилася милим знімком, де вона зображена з донькою і чоловіком.

Катя Осадча та Юрій Горбунов – Дубаї

Вирушили на спільних відпочинок і українські ведучі Горбунов і Осадча. Для відпочинку артисти вибрали локацію Дубаї. Вони активно діляться з шанувальниками знімками з відпустки в сонячній країні.

Настя Каменських і Потап – Мальдівські острови

Відпочити на зимових канікулах вирішили й артистка Каменських із чоловіком Потапом. Вони вибрали місце для відпочинку – Мальдівські острови. Поки Каменських публікує відверті знімки в купальнику в Instagram, Потап показує шанувальникам у своєму фотоблозі природу Мальдів.

Тарас Тополя – Єгипет

Разом з родиною соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя також відправилися в подорож. Артист разом із дітьми полетів відпочивати на Червоне море в Єгипет.

Андре Тан – Балі, Індонезія

Український дизайнер Андре Тан полетів відпочивати на Балі. Судячи зі знімків в Instagram, він відвідує цікаві місця і ділиться з підписниками яскравими кадрами.

Оля Фреймут – Мальдіви

Ведуча Ольга Фреймут вирішила провести свою відпустку на одному з тропічних курортів. Так, зірка вирушила з чоловіком і дітьми на Мальдівські острови, звідки активно записує Instagram-stories.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, більшість українських знаменитостей під час зимових свят поїхали в Карпати. Так, зустріти Новий рік і Різдво в цих місцях вирішили Тіна Кароль, Сергій Притула та безліч інших.