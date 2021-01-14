Камалія поїхала з сім'єю в Буковель і натякнула, що курорт доступний не всім

Найбагатша співачка України, дружина відомого мільярдера Мохаммада Захура Камалія розповіла про зимовий відпочинок зі своєю родиною в Буковелі.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото з українського гірськолижного курорту. Вона підкреслила, що більшість українців не можуть собі дозволити такий відпочинок (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами співачки, вона була приємно здивована рівнем послуг, що надаються в Україні. Камалія зазначила, що вони з чоловіком і дітьми не вирушили на відпочинок за кордон через пандемію коронавірусу.

"Але потрібно мати на увазі, що більшість українців не можуть дозволити собі платити ті ціни, які вони ввели в цьому році. Коли в наступному році для українців відкриються інші зимові курорти, буде можливість вибрати кращий курорт з кращими цінами і послугами. Сподіваюся, керівництво курортного комплексу Буковель це розуміє", – написала Камалія.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Камалія нещодавно перехворіла коронавірусом. Але навіть після одужання артистка провела повне обстеження свого здоров'я в Німеччині.