Грачевський їздив у 'ДНР' і планував відкрити студію в Криму: що відомо про померлого автора 'Єралашу'

Російський кінорежисер, творець "Єралашу" Борис Грачевський, який помер від коронавірусу 14 січня, мав насичене життя. Він тричі був одружений, зовсім нещодавно в нього народився син, а також знаменитість планував відкрити власну студію в окупованому Криму.

Крім того, чоловік регулярно відвідував "ДНР". Детальніше про цікаві факти з життя Грачевського – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Дебют Грачевського відбувся у фільмі "Варвара-краса, довга коса" – дуже маленька роль, але вона запам'яталася поколінням: рука, вилазить з тазу і нагадує царю: "Должок!".

У 1974 році за власною ініціативою спільно з драматургом Олександром Хмеліком заснував дитячий гумористичний кіножурнал "Єралаш", де працював до кінця свого життя.

Написав 11 сценаріїв для кіножурналу, поставив низку сюжетів як режисер-постановник.

Як відомо, восени 2019 року Грачевський планував відкрити в окупованому Криму студію "Єралаш". Він заявляв, що регіональні школи повинні бути для того, щоб діти могли навчатися акторській майстерності й кінематографічним професіям.

У 2015 році Грачевський за запрошенням представників "ДНР" відвідав Донецьк, де показав у кінотеатрі "Зірочка" свій фільм "Між нотами, або Тантрична симфонія".

"У Донецьку я не вперше. Отримавши запрошення від республіки, я, анітрохи не вагаючись, знову вирушив сюди", – говорив режисер.

Відомо, що чоловік за першим же покликом приїжджав у "ДНР" у самий розпал подій. Він допомагав людям, як міг.

У 2018 році Грачевський розповів, що в нього діагностували рак шкіри, причиною якого стала родимка. У зв'язку з цим було кілька операцій, опромінення й хіміотерапія.

Борис Грачевський тричі був одружений. Перша дружина – Галина Грачевська, пара прожила в шлюбі майже 35 років. У них є син Максим, бізнесмен, генеральний директор ВАТ "Трудові резерви", і дочка – Ксенія, яка працювала в "Єралаші".

Варто зазначити, що знаменитість також має онуків Андрія та Олександру.

Друга дружина (з травня 2010 до лютого 2014 року) – Анна Грачевська, разом із чоловіком знімалася 2012 року в "Єралаші", в епізоді №268 "Крик", де він зіграв головну, а вона епізодичну роль медсестри. Пара має 8-річну дочку Василісу.

З третьою дружиною 36-річною Катериною Білоцерківською Грачевський одружився 2016 року. У квітні 2020 року в них народився син Філіп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сеговії від коронавірусу померла італійська акторка Лючія Бозе.