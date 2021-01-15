Грачевский ездил в 'ДНР' и имел студию в Крыму: что известно об умершем авторе 'Ералаша'

Российский кинорежиссер, создатель "Ералаша" Борис Грачевский, который умер от коронавируса 14 января, имел насыщенную жизнь. Он трижды был женат, совсем недавно у него родился сын, а также знаменитость планировал открыть собственную студию в оккупированном Крыму.

Кроме того, мужчина регулярно посещал "ДНР". Подробней об интересных фактах из жизни Грачевского – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Дебют Грачевского состоялся в фильме "Варвара-краса, длинная коса" – очень маленькая, но запомнившаяся поколениям роль: рука, вылезающая из таза и напоминающая царю: "Должок!".

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал "Ералаш", где работал до конца своей жизни.

Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика.

Как известно, осенью 2019 года Грачевский планировал открыть в оккупированном Крыму студию "Ералаш". Он заявлял, что региональные школы должны быть для того, чтобы дети могли учится актерскому мастерству и кинематографическим профессиям.

В 2015 году Грачевский по приглашению представителей "ДНР" посетил Донецк, где показал в кинотеатре "Звездочка" свой фильм "Между нот, или Тантрическая симфония".

"В Донецке я не первый раз. Получив приглашение от республики, я, нисколько не раздумывая, вновь отправился сюда", – говорил режиссер.

Известно, что мужчина по первому же зову приезжал в "ДНР" в самый разгар событий. Он помогал людям, чем мог.

В 2018 году Грачевский рассказал, что у него диагностировали рак кожи, причиной которого стала родинка. В связи с этим было несколько операций, облучение и химиотерапия.

Борис Грачевский трижды был женат. Первая жена – Галина Грачевская, пара прожила в браке почти 35 лет. У них есть сын Максим, бизнесмен, генеральный директор ОАО "Трудовые резервы", и дочь – Ксения, которая работала в "Ералаше".

Стоить отметить, что знаменитость также имеет внуков Андрея и Александру.

Вторая супруга (с мая 2010 по февраль 2014) – Анна Грачевская, вместе с мужем снималась в 2012 году в "Ералаше", в эпизоде №268 "Крик", где он сыграл главную, а она эпизодическую роль медсестры. Пара имеет 8-летнюю дочь Василису.

С третьей супругой 36-летней Екатериной Белоцерковской Грачевский женился в 2016 году. В апреле 2020 года у них родился сын Филипп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.