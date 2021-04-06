Прокуратура Дубая ухвалила рішення щодо затриманих українок, які брали участь у голій фотосесії
Усіх затриманих за оголену зйомку на балконі готелю в Дубаї, зокрема й 12 українок, депортують із ОАЕ.
Таке рішення ухвалила генпрокуратура емірату, що завершила розслідування інциденту. Повідомлення про це розповсюдив медіацентр уряду Дубая у Twitter-акаунті у вівторок, 6 квітня.
В які саме терміни пройде депортація, не уточнюється. Згідно із заявою генерального прокурора Дубая Ессама Ісси Аль Хумайдана, гучна фотосесія порушувала законодавство ОАЕ.
За даними правоохоронців, усіх затриманих звинувачують у зберіганні зображень із метою виробництва порнографічних матеріалів.
"Жодних подальших коментарів із цього питання не буде", – підсумувала пресслужба.
Нагадаємо, поліція Дубая затримала 12 громадянок України за участь в оголеній фотосесії на балконі фешенебельного готелю (раніше повідомлялося, що українок було 11).
6 квітня їх відвідав український консул, а також він провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.
У МЗС попереджали, що відповідно до законодавства ОАЕ покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дубаї заарештували 40 дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів.
Цей інцидент може завдати шкоди відносинам між ОАЕ та Ізраїлем.
Пізніше стали відомі перші імена українок, яких заарештували за голу фотосесію.
20-річна українка Яна раніше ділилася з користувачами мережі фото і відео того, як моделі проводили час в ОАЕ.
Організатором скандальної фотосесії вважають IT-підприємця Олексія Концова родом з Іванова (Росія). Його затримали за звинуваченням у розпусних діях і поширенні порнографії.