Прокуратура Дубая приняла решение по задержанным украинкам, участвовавшим в голой фотосессии

Всех задержанных за обнаженную съемку на балконе отеля в Дубае, в том числе 12 украинок, депортируют из ОАЭ.

Такое решение приняла генпрокуратура эмирата, завершившая расследование инцидента. Сообщение об этом распространил медиацентр правительства Дубая в Twitter-аккаунте во вторник, 6 апреля.

В какие именно сроки пройдет депортация, не уточняется. Согласно заявлению генерального прокурора Дубая Эссама Иссы Аль Хумайдана, нашумевшая фотосессия нарушала законодательство ОАЭ.

По данным правоохранителей, все задержанные обвиняются в хранении изображений с целью производства порнографических материалов.

"Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет", – подытожила пресс-служба.

Скриншот

Скриншот

Напомним, полиция Дубая задержала 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе фешенебельного отеля (ранее сообщалось, что украинок было 11).

6 апреля их посетил украинский консул, а также он провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

В МИД предупреждали, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.

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