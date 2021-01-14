Галкін хотів показати сексуальний образ, але вийшов "віковий дельфін". Відео

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
1,8 т.
Галкін хотів показати сексуальний образ, але вийшов 'віковий дельфін'. Відео

Російський шоумен Максим Галкін поділився з шанувальниками веселим відео, на якому показав, як пірнає під воду в басейні. За його словами, він хотів показати себе в сексуальному образі, але "вийшла як завжди комедія".

Відповідний ролик знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram. Підписники засипали Галкіна компліментами (щоб подивитися кадр, доскрольте до кінця сторінки).

Так, шоумен розповів, що коли будував будинок, то зробив вікна під водою в басейні, але не міг зрозуміти для чого.

"Тепер зрозумів, я-то думав про себе, що під водою я прям ух! Іхтіандр! Атлант! А подивився – ну так, дельфін у віці", – зазначив Галкін.

Максим Галкін пірнає під воду в басейні

Користувачів мережі розвеселило відео шоумена, і вони стали активно коментувати пост. Багато хто похвалив гумор чоловіка і відзначив, що виглядає він сексуально.

"Милий дельфін. Де твоя Русалка? Або вона Жар-птиця?", "Максим, ви як завжди чарівні! Навіть у сарказмі над собою", "Та ну, не прибіднюйтесь – ну Іхтіандр же! Ну просто Іхтіандр, який подорослішав!", "Дуже навіть сексуальний образ, Максим", – пишуть люди.

Користувачів мережі розвеселило відео шоумена
Шанувальники Галкіна стали активно коментувати пост

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою дружину, 71-річну Аллу Пугачову без макіяжу в домашньому халаті.

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