Галкін хотів показати сексуальний образ, але вийшов 'віковий дельфін'. Відео

Російський шоумен Максим Галкін поділився з шанувальниками веселим відео, на якому показав, як пірнає під воду в басейні. За його словами, він хотів показати себе в сексуальному образі, але "вийшла як завжди комедія".

Відповідний ролик знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram. Підписники засипали Галкіна компліментами (щоб подивитися кадр, доскрольте до кінця сторінки).

Так, шоумен розповів, що коли будував будинок, то зробив вікна під водою в басейні, але не міг зрозуміти для чого.

"Тепер зрозумів, я-то думав про себе, що під водою я прям ух! Іхтіандр! Атлант! А подивився – ну так, дельфін у віці", – зазначив Галкін.

Користувачів мережі розвеселило відео шоумена, і вони стали активно коментувати пост. Багато хто похвалив гумор чоловіка і відзначив, що виглядає він сексуально.

"Милий дельфін. Де твоя Русалка? Або вона Жар-птиця?", "Максим, ви як завжди чарівні! Навіть у сарказмі над собою", "Та ну, не прибіднюйтесь – ну Іхтіандр же! Ну просто Іхтіандр, який подорослішав!", "Дуже навіть сексуальний образ, Максим", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен Максим Галкін випадково показав свою дружину, 71-річну Аллу Пугачову без макіяжу в домашньому халаті.