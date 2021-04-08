Фотограф – про організатора голої вечірки в ОАЕ: мутна людина, не секс-гігант

Московський фотограф Сергій Ленін розповів, що організатор голої фотосесії дівчат у Дубаї, киянин Віталій Гречин насправді "мутна людина, але дуже розумна і своєрідна", і до того ж він "відмінний психолог зі своїми тарганами в голові".

За його словами, вчинки чоловіка не завжди піддаються логіці, а його "тури" були схожими на ескорт. Про це Ленін повідомив в інтерв'ю виданню "МК".

"Раніше я їздив з ним до Туреччини, знімав його і дівчат на яхтах для одного проєкту. Потім мені стало нецікаво. Коли я побачив по телевізору про скандал у Дубаї, у мене відразу клацнуло в голові, що, напевно, у справі замішаний Гречин, подібні розваги в його стилістиці", – заявив фотограф.

Ленін розповів, що заарештовані дівчата в Дубаї далеко не всі професійні моделі, а більшість з них – "звичайні сільські дівчата, яким за щастя виїхати хоч куди-небудь".

Він підкреслив, що Гречин знайомився з ними в соціальних мережах і раніше до нього приїжджали з усього СНД, але через пандемію з пересуваннями стало складніше.

"Наскільки я знаю, у нього на постійній основі в квартирі жили 2-3 дівчини, вважайте, як утриманки були. Але не тому, що він секс-гігант, просто у нього існують психологічні проблеми. Віталій – глибоко самотня людина, і страшно боявся самотності, сам зізнавався в цьому. Йому необхідно, щоб поруч з ним хтось перебував. Насильно дівчат у квартирі ніхто не тримав, ніякої кабали, жесті не було, у Гречина існують межі в цьому плані", – зазначив Ленін.

За словами фотографа, Гречин дбав про дівчат: якщо хто захворіє, їхав сам і купував ліки. До речі, "він збирав тих, хто хотів вирватися зі свого сумного життя".

"Що стосується близькості, може, і траплялося, що він з кимось із них мав разові стосунки, але другого разу могло й не бути. Але Віталій не кидав їх, продовжував спілкуватися з ним на дружньому рівні, вони скрашували його самотність. Усіх це влаштовувало", – сказав Ленін.

Також московський фотограф розповів, що у Гречина були сайти на зразок ескорту, але це не було його основним заробітком. У чоловіка також були свої кафе і серйозні знайомства, які він намагався не показувати на публіку.

Ленін заявив, що Гречин легко міг знайти дівчатам "багатого надійного спонсора на постійній основі без ризиків".

"Не знаю, хто цього разу робив зйомку, але, з огляду на контент, рівень дуже низький. Будь-яка з моделей могла взяти, натиснути кнопку на телефоні і зробити такі кадри. Раніше Віталій наймав хороших фотографів, а потім, схоже, перестав на них витрачатися. Не здивуюся, що насправді не було там ніякого фотографа", – додав Ленін.

Сам фотограф вважає, що в Дубай Гречин поїхав для себе і хотів отримати хорошу фотосесію, оскільки у нього є одна слабкість – "він любив такі фотографії навіть більше, ніж жінок, і загалом робив їх для особистого користування".

Ленін підсумував, що у Гречина є американський паспорт, тому йому простіше поїхати куди завгодно. Фотограф повідомив, що відправив чоловікові скриншот скандальної новини, але поки відповіді не отримав.

Як повідомляв OBOZREVATEL: