Фотограф – об организаторе голой вечеринки в ОАЭ Гречине: мутный человек, не секс-гигант

Московский фотограф Сергей Ленин рассказал, что организатор голой фотосессии девушек в Дубае, киевлянин Виталий Гречин на самом деле "мутный человек, но весьма умен и своеобразен", и при этом он "отличный психолог со своими тараканами в голове".

По его словам, поступки мужчины не всегда поддаются логике, а его "туры" были ближе к эскорту. Об этом Ленин сообщил в интервью изданию "МК".

"Раньше я ездил с ним в Турцию, снимал его и девушек на яхтах для одного проекта. Потом мне стало неинтересно. Когда я увидел по телевизору про скандал в Дубае, у меня сразу щелкнуло в голове, что, наверняка, в деле замешен Гречин, подобные развлечения в его стилистике", – заявил фотограф.

Ленин рассказал, что арестованные девушки в Дубае далеко не все профессиональные модели, а большинство из них – "обычные деревенские девушки, которым за счастье выехать хоть куда-нибудь".

Он подчеркнул, что Гречин знакомился с ними в социальных сетях и раньше к нему приезжали со всего СНГ, но из-за пандемии с передвижениями стало сложнее.

"Насколько я знаю, у него на постоянной основе в квартире жили 2-3 девушки, считайте, как содержанки были. Но не потому, что он секс-гигант, просто у него существуют психологические проблемы. Виталий – глубоко одинокий человек, и страшно боялся одиночества, сам признавался в этом. Ему необходимо, чтобы рядом с ним кто-то находился. Насильно девушек в квартире никто не держал, никакой кабалы, жести не было, у Гречина существуют границы в этом плане", – отметил Ленин.

По словам фотографа, Гречин заботился о девушках: если кто заболеет, ехал сам и покупал лекарства. К слову, "он собирал тех, кто хотел вырваться из своей унылой жизни".

"Что касается близости, может, и случалось, что он с кем-то из них имел разовые отношения, но второго раза могло и не последовать. Но Виталий не бросал их, продолжал общаться с ним на дружеском уровне, они скрашивали его одиночество. Всех это устраивало", – сказал Ленин.

Также московский фотограф рассказал, что у Гречина были сайты наподобие эскорта, но это не было его основным заработком. У мужчины также были свои кафе и серьезные знакомства, которые он старался не показывать на публику.

Ленин заявил, что Гречин легко мог найти девушкам "богатого надежного спонсора на постоянной основе без рисков".

"Не знаю, кто на этот раз делал съемку, но, судя по контенту, уровень очень низкий. Любая из моделей могла взять, нажать кнопку на телефоне и сделать такие кадры. Раньше Виталий нанимал хороших фотографов, а потом, похоже, перестал на них тратиться. Не удивлюсь, что на самом деле не было там никакого фотографа", – добавил Ленин.

Сам же фотограф считает, что в Дубай Гречин поехал для себя и хотел получить хорошую фотосессию, так как у него есть одна слабость – "он любил такие фотографии даже больше, чем женщин, и в основном делал их для личного пользования".

Ленин подытожил, что у Гречина есть американский паспорт, поэтому ему проще уехать куда угодно. Фотограф сообщил, что отправил мужчине скриншот скандальной новости, но пока ответа не получил.

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