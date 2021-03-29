Ексучасниця "Холостяка 11" прокоментувала випадок із масажем ніг і літрами алкоголю

Ексучасниця популярного шоу "Холостяк 11" Аня Гузєєва, яка покинула проєкт у четвертому випуску, заявила, що момент із масажем ніг головному герою Михайлу Заливаку був вульгарний і смішний одночасно.

Дівчина зазначила, що все-таки не потрібно забувати, що це реаліті. Відповідний пост Гузєєва опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Під час групового побачення дівчина проявила ініціативу і поцілувала Михайла, проте після цього дуже люб'язно спілкувалася з його другом Сергієм. Ба більше, товариш Заливака показав сайти, на яких була вказана інформація про сумнівне минуле учасниці: що вона нібито займалася ескортом.

Крім того, дівчина здивувала "холостяка" тим, що на першому побаченні випила декілька чарок текіли, а потім почала виконувати одне із завдань гри – робити масаж ніг чоловікові.

"Щоразу, коли я піднімала чарку, пила, тому що відмовлялася від виконання таких завдань, як "роздягтися повністю" або "покритикувати присутніх" (я принципово ніколи не критикую інших, можу тільки пожартувати із себе). І таких завдань було дуже багато", – розповіла Гузєєва.

Аня на першому побаченні випила декілька чарок текіли Скриншот

Учасниця підкреслила, що ефірний час обмежений і тому туди повинні увійти тільки "найекстраординарніші, резонансні моменти, які виведуть широку публіку на емоцію, а не розмови про сімейні цінності і високі матерії".

"Саме ці 50 секунд, протягом яких я торкалася до ступень Михайла і жартувала, викликали у вас багато емоцій: у когось сміх, а у когось критику. А Розалі і Джессіка в коментарях про мій масаж ніг не пропустили нагоди показати всім, що мають відношення до благочестивості, хоча б в усній формі", – написала дівчина.

Учасниця робить масаж ніг Скриншот

Аня додала, що завдання телебачення таке: "за всяку ціну не залишити глядачів байдужими". За її словами, люди повинні розуміти, що реальне життя – це те, що "ніяк не пов'язане з неймовірними телевізійними шоу та тією казкою, яка в них показана".

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