Екс-"Холостяк" Макацарія вперше показав свою кохану

Obozrevatel
Obozrevatel
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Іраклі Макацарія вперше показав свою кохану, молодше на 17 років

Грузинський шоумен Іраклі Макацарія офіційно розсекретив свою обраницю. Він показав шанувальникам кохану, яка молодша за нього на 17 років.

На сторінці в Instagram Макацарія опублікував спільну фото з дівчиною на ім'я Ліза. Як виявилося, їй 19 років і вона теж з Грузії. На знімку Іраклі позував з коханою, на якому вони ніжно дивляться один одному в очі.

"Кохання мого життя", – підписав кадр знаменитість.

Іраклі Макацарія показав свою дівчину.
Іраклі Макацарія розповів, хто його дівчина.

Також в Instagram Ліза опублікувала кілька зворушливих знімків з Макацарія, залишивши в дописі під фото смайлик серце.

Користувачі мережі зраділи новиною про те, що у Макарація з'явилася дівчина. Шанувальники відзначили, що вони навіть схожі один на одного.

"Схожі як брат з сестрою", "Ура! Нарешті", "Красива пара", – писали фоловери під знімками.

Коментарі під фото.
Коментарі шанувальників в мережі.

Коротко про знаменитість:

Іраклі Макацарія – грузинський шомен, заснував продакшн-компанію Maq Entertainment, яка однією з перших почала співпрацювати з Боллівудом. 2016 року став головним героєм "Холостяк-6". А пізніше він все частіше почав з'являтися на українському телебаченні: зірка став тренером одного з відомих проєктів, а також брав участь в шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макацарія привів Осадчу в свій будинок в Грузії і показав рідних. Крім того, знаменитість заявив, що давно вже мріє про своїх дітей.

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