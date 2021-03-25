Джамала перевтілилася в легендарну співачку Шер. Фото
Українська виконавиця Джамала приміряла образ легендарної американської співачки й акторки Шер. Зірка стала учасницею шоу пародій "Ліпсінк батл".
Відповідні знімки Джамала опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Артистка зізналася, що погодилась на участь у проєкті заради фанатів, які не раз говорили їй про подібність з іконою 60-х (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Ну що, любі мої, тремтіть. Я все ж вирішила показати вам, наскільки ми можемо бути схожі з Шер. Тому починайте чекати суботу прямо зараз", – написала вона.
Користувачі мережі оцінили перевтілення, зазначивши неймовірну схожість двох співачок.
"Так схожі", "Шикарний образ, тобі дуже личить", "Шер у молодості", "Одне обличчя", "Один в один", – написали люди.
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