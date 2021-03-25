Джамала перевоплотилась в легендарную певицу Шер. Фото

Украинская исполнительница Джамала примерила образ легендарной американской певицы и актрисы Шер. Звезда стала участницей шоу пародий "Липсинк батл".

Соответствующие снимки Джамала опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка призналась, что согласилась на участие в проекте ради фанатов, которые не раз говорили ей о сходстве с иконой 60-х (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Ну что, любимые мои, трепещите. Я все же решила показать вам насколько мы можем быть похожи с Шер. Так что начинайте ждать субботу прямо сейчас", – написала она.

Пользователи сети оценили перевоплощение, отметив невероятное сходство двух певиц.

"Так похожи", "Шикарный образ, тебе очень идет", "Шер в молодости", "Одно лицо", "Прямо в точь-точь", – написали люди.

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