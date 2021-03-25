Джамала перевоплотилась в легендарную певицу Шер. Фото
Украинская исполнительница Джамала примерила образ легендарной американской певицы и актрисы Шер. Звезда стала участницей шоу пародий "Липсинк батл".
Соответствующие снимки Джамала опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка призналась, что согласилась на участие в проекте ради фанатов, которые не раз говорили ей о сходстве с иконой 60-х (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Ну что, любимые мои, трепещите. Я все же решила показать вам насколько мы можем быть похожи с Шер. Так что начинайте ждать субботу прямо сейчас", – написала она.
Пользователи сети оценили перевоплощение, отметив невероятное сходство двух певиц.
"Так похожи", "Шикарный образ, тебе очень идет", "Шер в молодости", "Одно лицо", "Прямо в точь-точь", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинская певица Мишель Андраде появилась в образе пуэрториканского поп-музыканта, актера и писателя Рики Мартина. На фото, которое артистка опубликовала в соцсети Instagra, можно заметить, что ее тело под слоем толстого грима изменилось до неузнаваемости.
Украинский эстрадный певец Павел Зибров поделился с поклонниками видео, на котором он запечатлен в образе артиста Олега Винника. Знаменитость подвигался под песню певца "Вовчиця".